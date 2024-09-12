Кусты черной смородины надо систематически обрабатывать, пишут Porady 24. Если хозяева хорошо ухаживают за кустами ягод, то они могут плодоносить и дольше, но урожай постепенно начнет уменьшаться, как и размеры ягод.

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Как пересадить смородину осенью

Садоводы говорят, что куст надо выкопать, разделить, а молодые частицы высадить на новом месте. Пересадку надо осуществлять после завершения вегетации, когда куст уже полностью сбросит все листья.

Те ветви, которые отросли в этом году надо обрезать. Таким образом вы поможете смородине заложить новые почки на следующий год. Отрезать также надо тонкие и непродуктивные ветви.

Пересаживайте смородину в освещенные места, которые будут защищены от ветра. Выкопайте яму глубиной 50 сантиметров и шириной 60 сантиметров, а на дно поставьте дренаж – щебень или песок для лучшего оттока воды. Поместите куст в новую яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или чуть ниже (на 5 сантиметров глубже, чем до пересадки). Тогда аккуратно засыпьте яму землей и аккуратно уплотните.



Кусты смородины надо время от времени пересаживать / Фото Pexels

После этого важным этапом является уход за кустами смородины. Пересаженные саженцы надо подливать каждый день в течение двух недель. Взрослым кустам в сухую осень нужно 3 – 5 ведер на м² участка. Это поможет промочить почву глубиной 50 сантиметров.

Специалисты говорят, что от того, сколько влаги получит смородина осенью зависит ее холодостойкость и урожай следующего года. Также не стоит забывать о подкормке. Она проводится для того, чтобы кусты смородины легче пережили зиму.

Подкармливайте кусты фосфорно-калийными удобрениями – суперфосфатом калия или калийной селитрой. Кроме минеральных удобрений, смородине нужно органическое удобрение. Можете использовать перегной, торф или компост. А вот для того, чтобы к пересаженным кустам не вцепились вредители, обработайте растение карбофосом или фундазолом.