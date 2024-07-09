Магазинные абрикосы на стадии развития плодов обрабатывают специальными химическими средствами, поэтому вредители не появляются внутри. А вот с домашними абрикосами могут возникнуть некоторые трудности.

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Дачники говорят, что если посадить под абрикосовым деревом определенные виды растений, то можно не только улучшить его рост, но и избавиться от червей в плодах и других вредителей и заболеваний.

Настурция

Это вьющееся растение способно отпугнуть тлей и медведки. Сажать ее стоит у самого ствола абрикосового дерева.

Чеснок

Это растение известно своими фунгицидами и антисептическими свойствами. Чеснок способен помочь защитить дерево от грибковых заболеваний и вредителей.

Лук

Растение имеет отпугивающий эффект и может улучшить качество почвы, привлекая полезных насекомых. Возле лука червивых плодов точно не будет.



Возле абрикосового дерева сажайте чеснок и лук / Фото Pexels

Укроп

Ароматная трава хорошо борется с вредителями. Укроп привлекает пчел, которые опыляют цветы абрикоса.

Мята

Это растение хорошо избавляет от муравьев, тли и других вредителей, которые часто встречаются на абрикосах.

Календула

Яркий цветок сможет отпугнуть тлю, паутинного клеща и других вредителей.

Выбирая растения для посадки возле абрикоса, обращайте внимание, какие именно из них любят расти на солнце, а какие в тени.