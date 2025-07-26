Элементарный способ удалить пятна дезодоранта с темной одежды: нужна всего минута
- Удаление пятен дезодоранта с темной одежды требует определения материала ткани во избежание повреждений.
- Свежие пятна можно убрать капроновыми колготками, а устойчивые – раствором уксуса и воды, обработав и вытирая салфеткой.
- Для застарелых пятен используйте замачивание в уксусе и чистку щеткой по направлению ворсинок.
Ничто не портит наряд так сильно, как белые полосы и пятна от дезодоранта. И иногда они остаются даже после стирки.
Следов от дезодоранта, к счастью, можно легко избавиться – и для этого нужно лишь знать один простой лайфхак, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
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Определите материал рубашки
Перед тем как обрабатывать пятно от дезодоранта, нужно выяснить, какой состав ткани, чтобы не повредить ее. Натуральные материалы, например хлопок, требуют щадящего ухода, а с кашемиром, шелком и шерстью вообще стоит быть чрезвычайно деликатными.
Кроме того, всегда проводите тестирование средства на небольшом незаметном клочке ткани, а уже тогда начинайте обработку пятна – это поможет убедиться, что средство не повредит и не обесцветит вашу одежду.
Пятно можно легко убрать / Фото Pexels
Как убрать пятно от дезодоранта?
Если пятно только что появилось, разобраться с ним можно достаточно просто – и для этого нужно только придерживаться нескольких простых шагов. Вам понадобятся:
- капроновые колготки;
- дистиллированный белый уксус;
- вода;
- бутылка с распылителем;
- салфетка для чистки.
Возьмите капроновые чулки или колготки и осторожно потрите свежее пятно от дезодоранта – иногда даже этого хватает для того, чтобы от него избавиться. Но если пятно устойчивое, в бутылке с распылителем нужно смешать часть уксуса и часть воды, а потом слегка опрыскать пятна.
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Осторожно протрите обработанную ткань влажной салфеткой, чтобы убрать любые остатки дезодоранта или средства.
Если пятно уже застарелое, тогда стоит залить уксус в металлическую миску и замочить рубашку в ней на час, а уже тогда почистить пятно щеткой по направлению ворсинок ткани, чтобы удалить остатки дезодоранта.