Елементарний спосіб видалити плями дезодоранту з темного одягу: потрібна всього хвилина

Ніщо не псує вбрання так сильно, як білі смуги та плями від дезодоранту. І іноді вони залишаються навіть після прання.

Слідів від дезодоранту, на щастя, можна легко позбутися – і для цього потрібно лише знати один простий лайфхак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Визначте матеріал сорочки

Перед тим як обробляти пляму від дезодоранту, потрібно з'ясувати, який склад тканини, аби не пошкодити її. Натуральні матеріали, як-от бавовна, вимагають щадного догляду, а з кашеміром, шовком та вовною взагалі варто бути надзвичайно делікатними.

Окрім того, завжди проводьте тестування засобу на невеликому непомітному клаптикові тканини, а вже тоді починайте обробку плями – це допоможе переконатися, що засіб не пошкодить та не знебарвить ваш одяг.



Пляму можна легко прибрати / Фото Pexels

Як прибрати пляму від дезодоранту?

Якщо пляма щойно з'явилася, розібратися з нею можна досить просто – і для цього потрібно тільки дотримуватися кількох простих кроків. Вам знадобляться:

капронові колготки;

дистильований білий оцет;

вода;

пляшка з розпилювачем;

серветка для чищення.

Візьміть капронові панчохи чи колготки та обережно потріть свіжу пляму від дезодоранту – іноді навіть цього вистачає для того, аби її позбутися. Та якщо пляма стійка, у пляшці з розпилювачем потрібно змішати частину оцту та частину води, а тоді злегка обприскати плями.

До слова, раніше ми пояснювали, як прибрати неприємний запах з дивана – чищення не займе багато часу.

Обережно протріть оброблену тканину вологою серветкою, аби прибрати будь-які залишки дезодоранту чи засобу.

Якщо пляма вже застаріла, тоді варто залити оцет у металеву миску та замочити сорочку у ній на годину, а вже тоді почистити пляму щіткою у напрямку ворсинок тканини, аби видалити залишки дезодоранту.