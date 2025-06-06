Специалисты знают немало способов, которые способны отстирать желтое пятно с белых вещей и сделать их снова белыми и чистыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Как вывести пятна пота с одежды

Очень хорошо выводят пятна с одежды кислоты, поскольку содержат в своем составе компоненты, которые расщепляют желтые загрязнения на одежде. Пятно от пота состоит из природных масел тела и белков.

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Они имеют слабую кислотность, поэтому если добавить более сильную кислоту, к примеру, уксус, то это поможет вывести пятно во время стирки. Уксус эффективно растворяет загрязнения, поэтому вам даже не придется использовать химические средства.



Вещи от пота выводит кислота уксуса / Фото Pexels

Чтобы приготовить раствор для замачивания одежды, нужно в 2 стаканах воды развести стакан белого уксуса. Загрязненные участки надо замочить в этой смеси на 30 минут. Кислотность уксуса за это время расщепит пот и следы от дезодоранта, которые остались на ткани.

После указанного времени одежду надо вынуть, выкрутить лишнюю воду и обработать пастой для выведения пятен. Для этого понадобится половина стакана соды, столовая ложка соли и столовая ложка перекиси водорода. Все надо тщательно перемешать и нанести еще раз на место с пятном.

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Смесь на одежде надо оставить на 20 минут, а дальше аккуратно потереть старой зубной щеткой, чтобы помочь пасте еще глубже войти в волокна ткани. Через некоторое время вещи надо бросить в стиральную машинку и постирать в горячей воде.