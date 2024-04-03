Как побороть сонливость посреди рабочего дня: полезные лайфхаки, которые помогут всем

Каждый из нас время от времени чувствует определенную усталость посреди рабочего дня. Чаще всего это происходит после обеда или во второй половине дня. В это время вялость особенно сильно ощущается. Впрочем такого состояния, которое плохо влияет на рабочий процесс можно легко избежать.

Сонливое ощущение в целом снижает энергию и вообще теряется концентрация, а это может препятствовать вашей производительности.

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Эксперты рассказали о нескольких лайфхаках, которые помогают избежать этого состояния. Попробуйте их проверить на себе, чтобы понять, что они действительно работают.

Употребляйте сбалансированный завтрак

Если вы систематически не завтракаете, то теряете питательные вещества, которые имеют важное влияние на то, насколько вы будете сосредоточенными, продуктивными и эффективно решать поставленные перед вами задачи.

Когда вы пропускаете завтрак, то в обед переедаете, от этого и появляется вялость. К утреннему приему пищи добавляйте шпинат и ягоды, которые богаты питательными веществами. И вообще яйца, авокадо или сыр тоже полезны, поэтому помогут вам быть активными в течение дня.

Пейте воду

Когда вы пьете недостаточно воды, то ваш метаболизм замедляется, поэтому может ощущаться упадок сил. Употребление воды во второй половине дня поможет доставить кислород к вашим клеткам. Недостаток воды препятствует умственной деятельности, настроению да и физической работоспособности, поэтому вы должны обязательно выпивать норму воды в день.



Не забывайте пить воду ежедневно / Фото Pexels

Делайте перерыв в работе

Усталость во второй половине дня является обычным явлением. Но вы должны понимать, что ваш ум и тело должны немного отдохнуть, поэтому устройте для себя на несколько минут релаксацию. Таким образом вы повысите свою производительность и почувствуете, как после отдыха станете более сосредоточенными. Также перерыв снижает уровень стресса.

Проводите время на солнце

Солнце помогает биологическим часам перестроиться и дает энергию для борьбы с послеобеденным спадом. Также солнечный свет способствует выработке витамина D, который поддерживает здоровье костей и крепкую иммунную систему.

Придерживайтесь режима сна

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Недостаточное количество сна не только нарушает циркадный ритм тела, но и накапливает дефицит сна. Рекомендуется спать 6 – 7 часов каждый день, чтобы предотвратить сонливость во второй половине дня.

Если будете придерживаться всех этих простых советов, то уже вскоре почувствуете энергию, прилив сил и послеобеденная усталость имеет все шансы исчезнуть.