Баклажаны могут вырасти горькими из-за этой одной ошибки

Многие люди стремятся вырастить большой урожай баклажанов у себя на участке. Но для того, чтобы овощи не только были крупными, но и порадовали вкусом, нужно знать о нескольких правилах.

Для того, чтобы летом получить вкусные плоды, позаботиться об урожае нужно еще заранее – обеззаразить почву, проверить посадочный материал и правильно высеять семена на рассаду. Впрочем, есть одна поздняя ошибка, которая может привести к горечи.

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Почему баклажаны горчат

Первая причина такого явления – это недостаточный полив. Дело в том, что баклажаны никоглы не должны сталкиваться с недостатком влаги. И если ваша культура растет на сухой почве, тогда плоды, которые формируются на растении, могут существенно горчить.

Как правильно поливать баклажаны

Необходимо регулярно, а также достаточно обильно поливать баклажаны. И в первые 2 недели после посадки поливы нужно ежедневно проводить. На 2 – 3 растения вам нужно выливать примерно по одной лейке.

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А после завершения этого срока полив можно уже немного уменьшать – проводите его раз в 3 – 4 дня. А в жаркие дни нужно поливать растения каждые 2 дня. Со временем можно поливать растения обильнее – по литру на одно растение.



Баклажаны нужно обильно поливать / Фото Pexels

Полив баклажанов нужно проводить под корень, и жидкость никогда не должна попадать на листья, что формируется, а также на стебли и на овощи. После того, как проведете полив, нужно также и разрыхлить почву.