5 привычек неряшливых людей, из-за которых дом все время грязный: пора от них избавиться

Уборка – это важная часть поддержания порядка. Но настоящая опрятность и порядок в доме состоят из множества маленьких привычек в течение дня, на которые вы, скорее всего, даже не обращаете внимание.

Нет ничего приятнее, чем возвращаться в идеально организованное и убранное пространство – когда шкаф упорядочен, гостиная опрятная, а кухонные столешницы свободны от беспорядка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вы предпочитаете эстетику

Конечно, увидев прекрасно организованное пространство в соцсетях, хочется восстановить что-то очень похожее и у себя дома. Впрочем, профессиональные организаторы утверждают, что располагать закуски так, чтобы они складывались по цвету в радугу, или развешивать все свои вещи по цвету – это не лучший подход к упорядочению вещей.

Первое, что нужно на самом деле сделать – это выбросить из головы видение эстетической организации. Почему? Потому что пространство должно быть прежде всего удобным, а уже потом эстетическим.

У ваших вещей нет дома

Будь-то дополнительный рулон туалетной бумаги, средство для умывания лица или носки – каждая вещь в вашем доме должна иметь свое место. И у вас могут возникнуть существенные проблемы с организацией пространства, если у ваших предметов нет определенного "дома".

Старайтесь действовать по такому правилу: "Не откладывай, убирай". Этот подход позволит гораздо эффективнее поддерживать порядок в своем доме – и для начала вы можете назначить одну корзину или ящик местом для вещей, пока вы их не разложите.



У каждой вещи должно быть свое место / Фото Pexels

Кстати, кухня – это место, что становится заполненным ненужными вещами особенно быстро. И поэтому нужно периодически выбрасывать некоторые предметы, что только загромождают пространство.

У вас нет системы

Если системы не существует, поддерживать организованное пространство не то что сложно – почти невозможно. Вы можете попробовать зональный подход – убедитесь, что нужные предметы хранятся в правильных зонах вашего дома.

Например, вы точно должны знать, что посуде место на кухне, а книгам – в гостиной. Зато вся одежда должна храниться в спальне. Так вы, уделяя уборке всего несколько минут в день, сможете достичь значительных результатов в очистке своего дома.

Вы не убираете мусор регулярно

Если вы выбрасываете вещи и проводите глобальную уборку раз в год или даже раз в сезон – этого точно недостаточно. Скорее всего, в вашем доме накапливается огромное количество вещей, что вам на самом деле не нужна – и выбрасывать их желательно сразу же, как вы их заметите.

У вас слишком много сентиментальных безделушек

Бабушкин сервиз может быть для вас значимым, но действительно ли вы будете его использовать? Обычно ответ – нет. Организаторы пространства убеждены, что основная причина, почему большинству людей не удается быть организованными – они имеют просто слишком много сентиментальных вещей.

Если это бумага – отсканируйте ее и сохраните в такой форме, если же это посуда – подумайте над тем, чтобы начать ее использовать или передать кому-то, кому она действительно понадобится.