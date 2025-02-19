Согласно народной мудрости, щеки горят тогда, когда о человеке кто-то что-то говорит, пишет 24 Канал. Чтобы понять, что именно говорят – хорошее или плохое, можно воспользоваться несколькими способами, которые уже хорошо известны многим.

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Почему у человека горят щеки

Нужно провести по щеке золотым кольцом, прижимая ее плотно к лицу. По следу, оставшемуся на поверхности кожи, можно понять, что именно говорят. Черная линия означает, что говорят что-то плохое и злобно сплетничают. Светлый след даст понять, что говорят о вас что-то только хорошее. Отсутствие следа указывает на то, что люди вас хвалят и искренне радуются вашим успехам.



Щеки горят тогда, когда о нас кто-то что-то говорит / Фото Pexels

Кроме известной приметы о разговорах других людей, теперь горение щек начали толковать по дням недели.

Понедельник – ждите быстрого знакомства или долгожданной встречи;

– ждите быстрого знакомства или долгожданной встречи; Вторник – надвигается серьезный конфликт, поэтому подумайте о проблемах, которые есть, чтобы их решение не застало вас врасплох;

– надвигается серьезный конфликт, поэтому подумайте о проблемах, которые есть, чтобы их решение не застало вас врасплох; Среда – вас ждет успех во всех сферах жизни, за которые вы не возьметесь;

– вас ждет успех во всех сферах жизни, за которые вы не возьметесь; Четверг – ждите приятного события, которое принесет только радость;

– ждите приятного события, которое принесет только радость; Пятница – ожидайте встречи с близкими людьми или неожиданный сюрприз от родственников;

– ожидайте встречи с близкими людьми или неожиданный сюрприз от родственников; Суббота – примета обещает хорошее настроение и веселье;

– примета обещает хорошее настроение и веселье; Воскресенье – в этот день придется попрощаться с близкими людьми.

Не всегда щеки горят из-за того, что кто-то говорит о нас озлобленно. Иногда это может быть признаком любви и восхищения, поэтому есть еще несколько толкований дополнительных признаков.

Если краснеют две щеки, то чувства и мысли человека, который вас вспоминает очень сильные. Чтобы избежать неприятных событий в жизни, рекомендуется умыть лицо святой водой.

Краснеет лишь правая щека – примета прогнозирует свидание с любимым человеком, а если левая щека зарумянилась, то это тревожная примета, которая может предвещать скандал и конфликты и встречу с коварным человеком.