Проведите известкование грядок в конце сезона: это даст невиданную пользу

В конце сезона полезно проводить процедуру известкования. Благодаря такому простому методу удастся нейтрализовать кислотность почвы и насытить ее кальцием – важным элементом для всех овощных культур.

На кислых почвах растения не могут полноценно получать полезные вещества, поэтому нужно поддерживать pH в тех пределах, которые являются благоприятными для овощей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Зеленую усадьбу".

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Известкование следует провести не только на грядках, но и в цветнике. От этого метода надо отказаться только на тех участках, где растут рододендроны, гортензии и голубика, поскольку они любят расти в кислой среде, а известь им только навредит.

Какие виды извести бывают

Самым популярным является известковая мука, которая состоит из карбоната кальция. Она полезна тем, что снижает кислотность и улучшает плодородие. В доломитовой муке есть магний, поэтому он подходит для бедных почв, где наблюдается дефицит этого элемента.



Известкование надо проводить в конце сезона / Фото Pexels

В качестве альтернативы можно выбрать древесную золу, которая нейтрализует кислотность и подпитывает землю микроэлементами.

Когда проводить известкование

Лучшее время – конец осени, когда на грядках уже нет никаких растений, а земля еще не покрыта заморозками. За зиму известь распределится в верхнем слое почвы, а весной кислотность достигнет оптимального уровня.

Известковать почву достаточно просто. Ее нужно рассыпать по грядке, перекопав землю и разрыхлив на глубину 20 сантиметров. Дачники рекомендуют процедуру проводить в безветренный день, чтобы известь не разлеталась.

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На 10 метров квадратных нужно вносить от 2 до 8 килограммов извести. Слабокислым почвам будет достаточно килограмма на 10 метров квадратных. Кислым участкам норму нужно увеличить.