На кислих ґрунтах рослини не можуть повноцінно отримувати корисні речовини, тому потрібно підтримувати pH у тих межах, які є сприятливими для овочів, пише 24 Канал з посиланням на "Зелену садибу".

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Вапнування слід провести не лише на грядках, але й у квітнику. Від цього методу треба відмовитися лише на тих ділянках, де ростуть рододендрони, гортензії та лохина, оскільки вони люблять рости в кислому середовищі, а вапно їм лише зашкодить.

Які види вапна бувають

Найпопулярнішим є вапняне борошно, яке складається з карбонату кальцію. Воно корисне тим, що знижує кислотність та покращує родючість. У доломітовому борошні є магній, тож він підходить для бідних ґрунтів, де спостерігається дефіцит цього елементу.



Вапнування треба проводити наприкінці сезону / Фото Pexels

Як альтернативу можна обрати деревний попіл, який нейтралізовує кислотність та підживлює землю мікроелементами.

Коли проводити вапнування

Найкращий час – кінець осені, коли на грядках вже немає ніяких рослин, а земля ще не вкрита заморозками. За зиму вапно розподілиться у верхньому шарі ґрунту, а навесні кислотність досягне оптимального рівня.

Вапнувати ґрунт досить просто. Його потрібно розсипати по грядці, перекопавши землю й розпушивши на глибину 20 сантиметрів. Дачники рекомендують процедуру проводити у безвітряний день, щоб вапно не розліталося.

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На 10 метрів квадратних потрібно вносити від 2 до 8 кілограмів вапна. Слабокислим ґрунтам буде достатньо кілограма на 10 метрів квадратних. Кислим ділянкам норму потрібно збільшити.