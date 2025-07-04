Помідори дозрівають на 40 – 55 день після цвітіння, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс". Прискорити процес дозрівання цілком можливо. Томати стануть помітно більшими та червонішими після використання кількох лайфхаків.

Читайте також Підживлення помідорів у липні: добриво, яке зробить чудеса з урожаєм

Зменшення поливу та припинення підживлення

Вже з другої половини серпня треба припинити підживлення помідорів. Якщо вносити добрива, то рослина утворить нові пагони й квітки, які до кінця сезону не встигнуть розвинутися, але у сформованих плодів відберуть всі поживні речовини.

Також варто мінімізувати полив, бо надлишок вологи стимулює ріст зеленої маси, а не налив плодів. Занадто інтенсивний полив може призвести до розтріскування помідорів та втрати солодкого смаку. Поливати томати треба лише у сильну спеку з помірною кількістю води.

Формування кущів

Дачники в середині серпня вершкують томатні кущі. Треба обрізати верхівки кожного стебла, залишаючи над гронами 2 – 3 листки. Також треба видалити усі пасинки та прикореневі пагони. Цей метод дозволяє сконцентрувати живлення на зав’язаних плодах, прискоривши їх визрівання.



Поради для швидшого дозрівання томатів / Фото Pexels

Обрізання листя

Для прискорення достигання, треба прибрати листя до рівня, де починає червоніти найнижче гроно. Втім, дачники не радять обрізати листя з південного боку у спеку, оскільки листя захищає плоди від сонячних опіків. Проводити таку процедуру треба в холодну погоду.

Обприскування йодом

Щоб стимулювати дозрівання, городники використовують йодний розчин. У 10 літрах води потрібно розвести 30 крапель йоду. Обробку треба проводити раз на тиждень у вечірню пору. Засіб діє як профілактика від фітофторозу та навіть сприяє кращому смаку томатів.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Метод легкого голодування

Деякі дачники застосовують для швидкого дозрівання легке підривання кореневої системи. Стебло біля основи трішки підіймають вгору. Таким чином речовини активніше спрямовуються до плодів.