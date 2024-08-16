Если холодильник вдруг начал очень сильно шуметь в процессе работы, это значит, что внутри возникла какая-то проблема. И основных причин поломки может быть несколько. И некоторые из них вы даже можете устранить самостоятельно.

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Почему шумит холодильник

Очень часто причину шума холодильника можно устранить быстро и без лишних проблем. Прежде всего, попробуйте нащупать поддон снизу агрегата и притяните его к себе. Если шум все же не исчез, тогда нужно искать другие причины проблемы.

Сперва, проверьте, стоит ли ваш холодильник на ровной поверхности. Если компрессор соприкасается с другими комплектующими, тогда он будет издавать гораздо больше шума в работе. Исправить это поможет специальный поддон или перестановка холодильника.

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Когда ослабляется крепление самого амортизатора, тогда это может также влиять на шум, который выдает холодильник. Для устранения проблемы нужно затянуть крепления и следить за шумом.



Иногда холодильник громко шумит / Фото Pexels

Очень часто причиной шума и дребезжания является то, что вы не сняли транспортировочные болты. Этому вопросу нужно уделить достаточно внимания сразу же после того, как вы доставите прибор домой, ведь тогда он будет работать без лишнего шума.

Если же в вашей модели холодильника есть два компрессора, тогда он всегда будет работать громко и, к сожалению, сделать с этим ничего нельзя. Еще один вариант появления большого шума – это поломка компрессора. И если ваша проблема именно в этом, к сожалению, вы не сможете устранить ее самостоятельно.

В таком случае нужно обратиться к специалисту, ведь, возможно, запчасти нужно будет не только ремонтировать, но и полностью заменять.