Почему не цветут ирисы: об этих ошибках в уходе знают не все

Нежные и деликатные ирисы – это довольно неприхотливые растения. И, вероятно, это является одной из причин, почему они так популярны. И поэтому особенно неприятно, когда они в конце концов отказываются цвести.

Иногда даже опытные огородники не могут сразу понять, почему их ирисы отказываются цвести, сообщает 24 Канал со ссылкой на MoySad. Впрочем, причин может быть несколько и, исправив их, вы все же сможете насладиться красивыми пышными цветами.

Интересно Ни за что не сажайте эти 5 цветов возле дома: только создадите себе проблемы

Глубокая посадка

Цветы не переносят слишком глубокого заглубления корневища, причем настолько, что могут от этого даже погибнуть. Поэтому стоит следить, чтобы корневая шейка была открыта по крайней мере на треть.

Если вы заметили, что корни слишком углублены – срочно исправляйте. Достаточно будет только убрать около сантиметра почвы, выкапывать стебель полностью не нужно.



Ирисы нельзя сажать очень глубоко / Фото Pexels

Недостаток тепла

У ирисов есть одна довольно интересная особенность, о которой на всегда знают даже опытные огородники: сажать их лучше всего так, чтобы спинка корневища смотрели на юг. Так растение лучше будет нагреваться, а цветочные почки сформируются гораздо обильнее. Поэтому для того, чтобы за год ирисы пышно зацвели, осенью эту спинку нужно прикрыть.

До речі, знайти цибулини ірисів за найкращими цінами можна на Prom. А ще добрива, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Слишком мало света

Ирис – это не то растение, которое стоит высаживать в тени. От недостатка солнца они могут погибнуть, или же просто отказаться цвести. Лучше всего будет найти для ирисов участок, на который попадает много солнца. Пересадить растения можно летом – эта процедура на них никак не повлияет.

Ирисы слишком долго растут на одном месте

Несмотря на то, что ирисы могут расти несколько лет на одном месте, выращивать их так дольше, чем 5 лет, не рекомендуется. За это время цветы вытянут из земли все полезное, и поэтому цветение может стать мельче, или же не состояться вообще.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать, чтобы розы обильно цвели в саду целое лето без перерывов.

Неправильный полив

Ирисам не нужно очень много воды, и эти растения могут легко переносить небольшую засуху. Поэтому обычно причиной отсутствия цветения является чрезмерный полив и грибковые заболевания, которые могут появиться из-за него. Если землю залило, почву нужно просушить, а растения – профилактически обработать фунгицидами.

Впрочем, и здесь есть нюанс: несколько недель после посадки и в период, когда образуются бутоны, ирисы все же нуждаются в достаточно обильном поливе. И из-за его отсутствия также могут отказаться цвести.