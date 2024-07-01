Почему зеленеет картофель: можно ли есть такие корнеплоды

Если вы выращиваете картофель у себя на огороде, тогда вам точно приходилось сталкиваться с проблемой того, что картофель зеленеет в земле. И тогда приходится придумывать способы, как бороться с этой неприятной проблемой.

Картофель – это очень популярный корнеплод, который выращивают, вероятно, почти на всех украинских огородах. Впрочем, иногда случается так, что картофель зеленеет, и случается это прямо в земле. Впрочем, иногда это может постигнуть ваши овощи и во время хранения.

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Почему картофель зеленеет при хранении и в земле

На самом деле эта проблема может постигнуть не только картофель, но и все другие пасленовые также, ведь в их составе есть соланин. Он в основном содержится в ягодах и стеблях, а в клубнях этого вещества меньше всего. Концентрация увеличивается, если на картофель попадают солнечные лучи в большом количестве.

Поэтому, первая причина позеленения картофеля – это неправильное хранение. Также дачники иногда сталкиваются с другой проблемой – во время хранения его цвет начинает меняться. Причина – неправильное окучивание. Нужно сформировать над каждым кустом как можно большую кучу почвы. А если земля размоется дождями, ветрами или разрушится по другим причинам, тогда солнечным лучам будет гораздо проще добраться до клубня, и он потом, опять же, позеленеет.

Можно ли есть картофель с зелеными пятнами

Даже если вы нашли у себя в мешке зеленоватую картофелину, выбрасывать ее сразу же никто не спешит. И правда, нужно предварительно выяснить, действительно ли ее нельзя есть. Существует мнение, что 20 граммов соланина для человека – это доза, которая может привести к серьезному отравлению, а если превысить это количество, тогда результаты могут быть еще хуже.



Зеленый картофель есть нельзя / Фото Pexels

Поэтому, к сожалению, зеленый картофель есть в любом случае нельзя, ведь соланин не разрушается во время термической обработки.

Что делать с картофелем, который позеленел

Впрочем, выбрасывать картофелину все же не стоит, ведь ей еще можно найти применение. И самый простой способ – использовать ее как посадочный материал. Это никак не скажется негативно на будущем урожае, зато такие клубни будут даже более устойчивыми к различным заболеваниям и вредителям.

А опытные огородники убеждают, что у кустов, выросших от таких клубней, быстрее появляются ростки, и они даже ярче и крепче, чем у остальных.