Эти 5 неочевидных вещей делают вашу кухню захламленной: время их выбросить

Кухня – это то помещение, которым в доме пользуются чаще всего. И поэтому особенно важно позаботиться, чтобы в ней было достаточно места, а сама она не выглядела замусоренной.

В кухню может быстро попасть немало вещей, которых там не должно быть – ведь часто эта комната выполняет функцию домашнего командного центра. Здесь собираются гости, члены семьи, готовится еда, и беспорядка избежать почти невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Вещи на холодильнике

Конечно, приятно иметь несколько фотографий или магнитов, прикрепленных к дверце холодильника. Впрочем, важно все же помнить, что ваш холодильник – это прибор, а не галерея.

Учитывайте, что если на нем накопится слишком много различных вещей, он будет создавать визуальный шум и беспорядок в вашей кухне, а это особенно нежелательно в маленьком пространстве.

Порванные ковры

Если ваш кухонный коврик уже видел свои лучшие дни, лучше просто от него избавиться или заменить. Потрепанный коврик может предоставить грязный вид кухни даже сразу же после уборки. А во время уборки стоит быть внимательными: ранее мы писали о популярных лайфхаках, которые приносят только вред, а не пользу.

То же касается и кухонных полотенец и другого белья, что слишком изношено и загрязнено. Старайтесь использовать такие полотенца как тряпки, или же просто выбросьте их.

Лишняя техника

Действительно ли вам нужны тостер, фритюрница, скороварка, мультиварка, кофеварка и блендер – и все на столешницах? Скорее всего, большинство из этих приборов можно расставить по кухонным шкафам, чтобы они не забирали пространство на кухне.

А некоторые из них можно даже отдать или продать – и вы можете даже не заметить этой потери.

Кулинарные книги

Если вы активно не пользуетесь книгами с рецептами, тогда они не должны оставаться на столешницах. Уберите их на полки или в шкафы и доставайте только при необходимости. Несмотря на то, что несколько книг могут иметь достаточно эстетичный вид, они одновременно визуально загрязняют кухню и придают ей меньший вид.



Кулинарные книги стоит спрятать в шкафы / Фото Pexels

Продукты

Конечно, это случается со всеми: вы спешите и не успеваете разобрать продукты, и поэтому они остаются лежать на столешнице. Впрочем, эта на первый взгляд безобидная привычка может привести к тому, что ваша кухня будет выглядеть загрязненной и захламленной.