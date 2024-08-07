Эти 4 признака на лице могут указывать на серьезные заболевания: присмотритесь к ним

Очень часто некоторые незаметные на первый взгляд сигналы на вашем лице могут свидетельствовать о более серьезных проблемах, чем обычное недосыпание. Но особенно внимательно нужно следить за этими четырьмя признаками.

Вы уже, вероятно, знаете, что наше тело посылает нам предупредительные сигналы, когда сталкивается с проблемой, и именно лицо может быть основным показателем болезней. Но нужно знать, как считывать эти сигналы, и об этом рассказал доктор Дональд Грант из The Independent Pharmacy.

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Бледность кожи

Если вы заметили, что ваша кожа лица выглядит необычно бледной, это может что-то значить. Часто этот признак указывает на неправильное питание или дефицит витаминов. Происходит такая бледность из-за нехватки эритроцитов или гемоглобина – именно они приводят к изменению цвета лица.

Если вы имеете такую проблему, попробуйте добавить в рацион продукты, которые богаты железом: красное мясо, чечевица и бобовые.

Желтая кожа или глаза

Если вы заметили, что ваша кожа или глаза начинают желтеть, тогда это может быть признаком желтуха – состояния, когда организм накапливает много билирубина.

Желтуху может вызвать целый ряд проблем со здоровьем – гепатит, заболевания печени, серповидно-клеточная анемия и тому подобное. Очень важно обратиться за консультацией к специалисту для того, чтобы понять основную причину такого изменения на лице.



Пожелтение кожи может быть опасным / Фото Pexels

Опухшее лицо

Отек может означать некоторые незначительные проблемы со здоровьем: например, сенную лихорадку или аллергическую реакцию. Но также опухшее лицо может свидетельствовать и о том, что в вашем организме задерживается жидкость – а это уже общий признак поражения почек.

Опухшее лицо может быть признаком таких состояний, как целлюлит, кожная инфекция и тому подобное. Для того, чтобы определить причину, нужно обратиться к врачу.

Высыпания на лице

Прыщи могут появляться у любого, и если вы заметили на лице необычные высыпания, это может быть признаком серьезной и неприятной болезни. Постоянные высыпания на лице могут указывать на волчанку, аутоиммунное заболевание. Обычно сыпь появляется на носу и щеках, а потом уже распространяется на руки и грудь.