Почему желтеют листья на помидорах: сделайте это немедленно, чтобы избавиться от проблемы

К сожалению, большинство огородников ежегодно сталкиваются с проблемой пожелтения листьев на помидорах. И такое может случаться по целому ряду причин. Главное, что надо делать - это не игнорировать проблему и начинать бороться с ней.

Пожелтение листьев помидоров – одна из наиболее распространенных проблем для огородников. И перед тем, как разбираться со способами решения желтизны, нужно сперва разобраться, что вызывает ее.

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Естественные причины

Очень часто листья помидоров начинают желтеть по естественным причинам. Например, если вы не совсем удачно пересадили рассаду из горшка в открытый грунт, тогда желтый цвет может появиться на нижней части ваших растений.

Это считается достаточно естественным явлением, ведь пересадка – это большой стресс для любой культуры. Но такой сбой будет временным, поэтому паниковать не стоит – лучше переждите несколько дней, и если за это время листья, которые пожелтели, не опадут, тогда вам придется удалять их вручную.

Пожелтение из-за вредителей и болезней

Некоторые болезни, к сожалению, могут навредить вашим томатам и их листьям. Особенно внимательными вам нужно быть относительно мозаики, фитофтороза, фузариоза и тому подобное. Обычно листья, которые начинают желтеть – это только первый симптом, поэтому вам нужно как можно скорее применять фунгициды и ни в коем случае не игнорировать проблему.

Что касается вредителей, то влиять на цвет листьев помидоров могут тля, белокрылка, колорадский жук, табачный трипс – в таком случае вам нужно применять инсектициды.



Вредители могут испортить помидоры / Фото Pexels

Избыток влаги или засуха

Когда помидоры сталкиваются с дефицитом воды, они начинают ее экономить и снизить испарение влаги, и поэтому избавляются от листьев. Поэтому они сначала желтеют, а затем отпадают. Если проблема в недостатке воды, тогда листья будут скручиваться.

Но иногда листья желтеют из-за того, что воды наоборот много, и это может негативно повлиять на состояние ваших помидоров. В таком случае вегетативной массы и новых листочков будет слишком много, и это истощит почву и минеральные вещества в ней. В конце концов листья помидоров начнут желтеть, и если так произошло, вам нужно прекратить полив и внести в землю азотные удобрения.

Избыток или дефицит света

Во время посадки помидоров очень важно учесть, сколько солнечного света ваши помидоры будут получать на участке. Также нужно обратить внимание на густоту посадки помидоров. Если они посажены слишком редко, то на них будет попадать слишком много света, и они могут обгореть. Если же схема загущена, то листья помидоров пожелтеют внутри куста. И пересаживать их опасно, поэтому лучше будет просто проредить грядку.