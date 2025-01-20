5 причин, почему вы переедаете, и как это остановить

Независимо от того, съедаете ли вы большой пакет чипсов перед телевизором или заедаете сумм ведерком мороженого – всем, вероятно, приходилось сталкиваться с перееданием.

Иногда съесть слишком много вкусной еды – это вполне нормально, хотя это все равно вызывает физический дискомфорт и чувство вины или сожаления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong. Впрочем, когда это случается часто, переедание может превратиться в настоящую проблему.

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Бездумное поедание

Диетолог Малина Малкани убеждена, что многие люди переедают из-за того, что отвлекаются на телефон или другой гаджет. І исследования также это подтверждают, поэтому когда вы делаете что-то интересное, трудно отслеживать, что именно вы едите, и сколько. Простого акта внимательности во время обеда и ужина может быть достаточно, чтобы обуздать привычку переедать.

Чем больше вы уделяете внимания запаху, вкусу, текстуре пищи, тем сытнее будет опыт, поэтому это поможет справиться с перееданием.

Эмоциональное питание

Иногда люди переедают из-за того, что они грустные, злые или даже счастливые. Это становится проблемой, если еда – это ваша единственная стратегия преодоления. Никогда еды не будет достаточно, чтобы чувствовать себя менее одинокими, или чтобы не так расстраиваться из-за ситуации.

Потому что на самом деле мы не решаем проблему таким образом, а просто едим. Зато специалисты советуют создать другие инструмент для преодоления непростых ситуаций: звонить другу, прогуляться, заняться спортом или помедитировать.



Заедать печаль едой не стоит / Фото Pexels

Переедание во время стресса

Многие люди едят также из-за того, что слишком напряжены – уровень гормона кортизола растет, и повышается не только стресс, но и аппетит. А также это повышает вероятность того, что вы будете стремиться именно нездоровой пищи – сладкой или жирной.

Для многих стресс является неизбежным, но смягчение его последствий является чрезвычайно важным для долгосрочного здоровья. Хорошие методы уменьшения стресса – это регулярные физические упражнения, медитация и поиск поддержки у семьи и друзей.

Пропуски пищи и диета

Ограничение в еде может негативно повлиять на уровень сахара в крови, а это заставит вас потом съесть больше – и, возможно, менее здоровой пищи.

Справиться с этим помогает выработанный распорядок еды – если вы едите в одинаковое время в течение дня, тогда уменьшается вероятность того, что вы станете чрезмерно голодными в перерывах между едой, а потом компенсируете это перееданием.

Употребление чрезмерно обработанных продуктов

Сильно обработанная пища быстро переваривается, а это приводит к скачку сахара в крови. И уже очень скоро вы будете голодными снова. Кроме того, сладкая пища заставляет вас хотеть еще и еще, и это может привести к перееданию.

Для того, чтобы избежать этого, стоит в рационе сосредоточиться на богатые питательными веществами альтернативы, содержащие белок, полезные жиры и клетчатку. Они обеспечат вам полезный и долговременный источник энергии.