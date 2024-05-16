Почему морковь растет кривой: главные причины и простой способ это исправить

Морковь - это очень популярная культура, которая одновременно является неприхотливой в выращивании, поэтому ее сажают на очень многих огородах. Но иногда она вырастает кривой, и нужно знать, как бороться с проблемой.

Форма моркови не влияет на ее вкус, но может быть не такой удобной в использовании: ее сложнее чистить и нарезать, да и приятнее и проще выкапывать с грядки ровные морковки. Поэтому нужно разобраться в причинах деформации овощей и устранить их.

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Загущенные посевы

Слишком близко посажены морковки – это одна из главных причин, почему у нее могут формироваться кривые плоды. В таком случае не забывайте о частом прореживании моркови, чтобы ей было, куда расти. В то же время старайтесь не повредить корни сеянцев, которые остались в земле.

Неподходящий грунт

Плохо морковь будет расти на суглинистой и глинистой почве, и если на вашем участке она именно такая, именно это может быть причиной странной формы культуры. Земля для моркови должна быть рыхлая, поэтому на глинистой почве во время перекопки будет полезно внести песок – примерно ведро на один квадратный метр.



Моркови нужна рыхлая почва / Фото Pexels

Неправильная подкормка

Подкормка – это важный элемент выращивания любых овощей. Но если вы будете вносить на грядку с морковью свежий навоз, это может привести к тому, что морковь вырастет кривой и деформированной.

Полив

Если у вас в регионе была засуха, а потом вы неожиданно и очень обильно полили грядки с вашей морковью, это может привести к тому, что она потрескается. Для того, чтобы избежать такой ситуации, старайтесь регулярно мульчировать и поливать грядки.