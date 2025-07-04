Морковь пустит стрелки и не вырастет: не делайте этой ошибки

Огородники, выращивающие морковь, убеждены, что в уходе за ней есть всего одно очень важное правило, о котором нельзя забывать – иначе на крупные, сочные корнеплоды можно не надеяться.

Морковь – это растение, что неплохо переносит жару, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agro Times. Впрочем, это не значит, что ей не нужна влага. Наоборот, если вы не уделите достаточно внимания поливу, растение может выбросить стрелки и прекратить рост.

Интересно Терка станет острой, как лезвие: элементарный способ заточить ее

Как правильно поливать морковь в июле?

Если вы не поливаете морковь прямо сейчас – делаете большую ошибку, ведь это причина номер один, почему корнеплоды не вырастают достаточно большими.

Мы все культуры выращиваем на капельном орошении. Морковь - влаголюбивое растение и требует много воды. Если в почве недостаточно влаги, морковь идет в зелень, у нее образуются стрелки с соцветиями, тогда как подземная часть растения (корнеплод) перестает развиваться,

– рассказал херсонский фермер Олег Ближников.

Впрочем, на количество полива достаточно сильно влияет погода. В отличие от многих других культур, морковь прекрасно переносит жару. Но с поливом есть еще один нюанс, о котором не знают даже некоторые опытные огородники.



Морковь нужно хорошо поливать / Фото Pexels

Когда прекратить полив моркови?

Если раньше вы выращивали морковь, и после сбора урожая обнаружили, что она не сладкая, водянистая и вообще невкусная – причина также в поливе, и на этот раз чрезмерном. Ведь за три недели до сбора моркови полив нужно прекратить полностью.

До речі, знайти насіння моркви за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Так морковь начинает накапливать сахар в корнеплоде, и в результате становится максимально сладкой и вкусной. Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно посадить возле моркови, чтобы она была слаще.