На помидорах появляются черные пятна: побрызгайте их этим средством уже сейчас

Уже пришло время собирать урожай помидоров, но их может поразить одна неприятная болезнь. Если на плодах появляются черные пятна, это значит, что вам нужно как можно скорее обрызгать их специальным средством.

Черные пятна – это большая проблема, с которой приходится сталкиваться очень многим огородникам. Но это еще не значит, что вам придется выбрасывать плоды. Вполне достаточно будет обработать их, и сделать это вовремя.

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Почему помидоры чернеют

Если ваши помидоры теряют цвет и становятся тусклыми или вообще черными снизу, это может сигнализировать о появлении болезни, а именно – вершинной гнили. Часто она поражает помидоры в случае, если они получили недостаточно кальция. И обычно в почве этого вещества достаточно, но он может не просачиваться сквозь растение.

Для того, чтобы это изменить, возможно, вам нужно изменить систему полива. Проводить его нужно регулярно и равномерно, чтобы все помидоры получили одинаковое количество влаги. Для того, чтобы сохранять влагу, вы можете также провести мульчирование почвы.

А в следующем году подумайте о том, чтобы внести кальций в землю еще до того, как начнете высаживать рассаду. Он может быть в древесной золе или перемолотой скорлупе яиц. Процедуру следует проводить на грядках, где будете сажать помидоры, потому что именно эта культура наиболее подвержена вершинной гнили.



Помидоры могут чернеть / Фото Pexels

Если же черные пятна не снизу, а появляются по всему плоду, на листьях и кустах томатов – это фитофтороз. А вот если черный только ствол – это полупаразитные грибы. В любом случае вам нужно детально исследовать грядку, чтобы определить заболевание.

Чем обрызгивать помидоры

Средство против фитофторы приготовить достаточно легко, и существует несколько вариантов, которые вы можете использовать.

Настой дрожжей – 100 граммов прессованного продукта на ведро воды.

Молоко с йодом – на литр нужно добавить 20 капель йода и развести в ведре воды.

Уксус – добавьте его в ведро воды в количестве 100 миллилитров.

Против вершинной гнили нужно использовать другие средства.