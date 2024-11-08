Если краска на ваших стенах отслаивается, это может свидетельствовать о многих проблемах с материалом стены, что лежит за ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И понимание причины проблемы поможет ее исправить.

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Неправильное использование малярной ленты

Большинство людей считают, что все малярные ленты одинаковы и просты в использовании, однако это не так. Именно избрание правильной марки, уровня клея и времени удаления может повлиять на покраску.

Поэтому вам точно нужно обращать внимание на рекомендации от производителя о том, когда именно время снимать малярную ленту со стены. И важно выбрать правильный уровень адгезии ленты к поверхности, иначе это может привести к совсем нежелательному результату.

Влага и сырость

Большинство повреждений краски на стенах касаются именно наличия влаги или воды возле краски, поэтому вам лучше избегать подобного любой ценой. Когда влага проникает внутрь стены, адгезия между краской и поверхностью стены может ослабиться, и это в конце концов приведет к отслоению краски.

Для того, чтобы разобраться с проблемой, вы можете использовать осушитель, чтобы убедиться, что вся стена снова сухая. Всегда используйте влагостойкие краски в местах, где с влажностью всегда будут проблемы.



Краску нельзя наносить на влажные стены / Фото Pexels

Неправильная подготовка поверхности краски

Краска может плохо прилипать к неровным и незагрунтованным поверхностям, а также к грязным. Если на стене остались пыль и масло, или жир – нечего и надеяться, что краска будет держаться хорошо.

Перед наложением краски нужно убедиться, что поверхность сухая и абсолютно чистая.

Некачественная или неправильная краска для поверхности

Некачественная краска никогда не даст хорошего результата, или же вам нужно будет наносить больше слоев для того, чтобы достичь желаемого эффекта. Но учитывайте, что она имеет короткий срок службы и точно начнет отпадать быстрее, чем вы ожидали. Кроме того, учитывайте также то, что разные поверхности требуют различных типов краски.

Недостаточное время высыхания

Наблюдение за тем, что краска высохла – это один из важных шагов покраски. Перед тем, как наносить новый слой краски, вам нужно сначала убедиться, что предыдущий полностью высох. Если вы начнете работу слишком рано, это приведет к появлению пузырей и отслоению краски.