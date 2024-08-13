Сажайте подсолнухи в своем саду: стало известно, почему это надо сделать

Подсолнухи хоть и являются половыми цветами, впрочем выглядят невероятно красиво. Кроме того, они могут принести пользу в саду.

Многие садоводы любят выращивать подсолнухи в клумбе, поскольку они добавляют ярких цветов, и главное – привлекают пчел, которые помогают в опылении растений.

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Какую пользу имеют подсолнухи

Подсолнухи являются даже естественным барьером от ветра и способны защитить растения в саду. Одна садовница рассказала, что выращивание этих цветов имеют пользу для почвы.

Оказывается, что подсолнухи помогают удалить тяжелые металлы из почвы. Этот процесс называется фиторемендиацией. Это некий природный метод очистки загрязненных почв и вод, при котором растения поглощают и превращают токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть) в менее вредные формы.

Подсолнечники обладают способностью поглощать тяжелые металлы через корневую систему и автоматически улучшают качество почвы и восстанавливают экологический баланс на загрязненных территориях.



Подсолнечники хорошо влияют на почву / Фото Pexels

Какое еще есть положительное влияние подсолнечника

Благодаря глубокой разветвленной корневой системе, подсолнечник может поглощать такие тяжелые металлы как свинец, мышьяк и уран.

Тяжелые металлы еще некоторое время сохраняются в растениях – корни, стеблях и листьях, однако со временем концентрация металлов в почве уменьшается.

Подсолнухи даже использовали для очистки почвы от радиоактивных загрязнений после аварии на Чернобыльской АЭС. Специалисты, которые знают об их полезных свойствах, высаживают в промышленных зонах, чтобы уменьшить токсичность почвы.