Не выбрасывайте рулоны от туалетной бумаги: вот почему они вам пригодятся

Иногда банальные вещи могут нам понадобиться, к примеру, картонный рулон от туалетной бумаги. Эта вещь может иметь довольно интересное применение в саду, поэтому прислушайтесь к советам опытных садоводов.

Эксперт по садоводству отметил, что картонные рулоны, которые мы даже не задумываясь выбрасываем в мусорку, могли бы помочь в выращивании растений или защите от сорняков, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Возможности использования этих рулонов есть огромные, впрочем расскажем о самых популярных из них.

Горшки для рассады

Картонные рулоны имеют прочную структуру, поэтому могут стать мини-горшками для рассады. Из-за того, что вещь изготовлена из тонкого картона, материал постепенно разлагается и не наносит никакого вреда почве, поэтому такие горшочки с рассадой можно формировать прямо на грядке. Когда растение вырастет, их нужно будет лишь убрать.



Не стоит выбрасывать картонные рулоны от туалетной бумаги / Фото Pexels

Создание компоста

Вы могли этого и не знать, но картонные трубки являются прекрасным дополнением к компостным ямам. Их нужно добавить в компост вместе со всеми другими органическими отходами. Особенно сильно любят картон черви, поэтому он быстро разложится и поможет создать качественный компост.

Защита от холода и сорняков

Интересный факт, но если рулон разрезать пополам и обложить им растение, то он создаст барьер от сорняков. А еще картонные рулоны можно использовать на грядках в марте, чтобы защитить растения от холода.

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Картонные рулоны являются экологическими, поэтому чтобы не выбрасывать их просто в помойку, отложите куда-то в ящик, чтобы потом иметь возможность использовать в различных целях и потребностях на огороде.