Клятва – это нерушимый обет, и человек, дающий ее, обязан свою клятву соблюсти, сообщает 24 Канал. Вот только многие убеждены, что клясться нельзя, даже если вы действительно планируете выполнить обещанное и не обманываете.

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Почему нельзя клясться?

Прежде всего, происхождение слова, скорее всего, указывает на то, что "клятва" образовалась от "клянучи", что означало ругать или проклинать. А если проследить за этимологическим развитием этого корня, тогда можно заметить, что от него образовалось еще и такое слово, как "проклятие".

И многие верят, что если произнести клятву, можно нанести и себе, и своим близким серьезный вред. Например, клятва накладывает запрет на те вещи, которыми человек поклялся, блокирует их. И таким образом клятвой можно перекрыть себе и родным финансовые потоки, удачу, хорошее самочувствие и тому подобное.

А вот если человек клянется другими людьми – например, родителями или ребенком – несчастья и болезни могут появиться у тех людей, которыми поклялись. А наблюдая за их страданиями, проблемы получит и тот, кто поклялся.



Эзотерики запрещают клясться / Фото Pexels

Эзотерики верят, что даже если поклясться в порыве эмоций, потусторонние силы все равно учтут клятву. Например, если пообещать чего-то не делать, тогда человек будет оказываться в таких жизненных обстоятельствах, что будет вынужден нарушить обещание.

Кстати, лишиться удачи можно и по другим причинам. Поэтому ранее мы рассказывали, какие вещи ни за что нельзя выносить из своего дома.

Особую силу вроде бы также имеют клятвы покойникам, поэтому их советуют избегать – нельзя произносить их устно, записывать, класть свою фотографию возле мертвеца.

Впрочем, эзотерики все же верят, что есть одно исключение, когда клясться все же можно – вроде бы это допустимо в ситуации, когда человек подкрепляет ею свои искренние слова. Например, его обвинили в краже, а человек этого на самом деле не делал – тогда он может подкрепить свою невиновность клятвой. В такой ситуации она не должна была бы вызвать негативного отклика от потусторонних сил.