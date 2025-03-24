Клятва – це непорушна обітниця, і людина, що дає її, зобов'язана своєї клятви дотриматися, повідомляє 24 Канал. Ось тільки чимало людей переконані, що клястися не можна, навіть якщо ви справді плануєте виконати обіцяне та не обманюєте.

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Чому не можна клястися?

Перш за все, походження слова, скоріш за все, вказує на те, що "клятва" утворилася від "клянучи", що означало лаяти чи проклинати. А якщо простежити за етимологічним розвитком цього кореня, тоді можна помітити, що від нього утворилося ще й таке слово, як "прокляття".

І чимало людей вірять, що якщо вимовити клятву, можна завдати й собі, і своїм близьким серйозної шкоди. Наприклад, клятва накладає заборону на ті речі, якими людина поклялася, блокує їх. І таким чином клятвою можна перекрити собі та рідним фінансові потоки, удачу, хороше самопочуття тощо.

А ось якщо людина клянеться іншими людьми – наприклад, батьками чи дитиною – нещастя та хвороби можуть з'явитися у тих людей, якими поклялися. А спостерігаючи за їхніми стражданнями, негаразди отримає і той, хто поклявся.



Езотерики забороняють клястися / Фото Pexels

Езотерики вірять, що навіть якщо поклястися в пориві емоцій, потойбічні сили однаково врахують клятву. Наприклад, якщо пообіцяти чогось не робити, тоді людина буде опинятися в таких життєвих обставинах, що буде змушена порушити обіцянку.

До речі, позбутися удачі можна і з інших причин. Тож раніше ми розповідали, які речі нізащо не можна виносити зі свого дому.

Особливу силу начебто також мають клятви небіжчикам, тому їх радять уникати – не можна вимовляти їх усно, записувати, класти свою фотографію біля мерця.

Втім, езотерики все ж вірять, що є один виняток, коли клястися все ж можна – начебто це допустимо у ситуації, коли людина підкріплює нею свої щирі слова. Наприклад, її звинуватили у крадіжці, а людина цього насправді не робила – тоді вона може підкріпити свою невинуватість клятвою. У такій ситуації вона не мала б викликати негативного відклику від потойбічних сил.