Достатній простір для овочів відіграє важливу роль в їхньому успішному розвитку, пише 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Як правильно посадити ранні кабачки

Кабачки добре родять, коли посаджені на родючому ґрунті. А ще їм дуже важливими є сонце й тепло. Садити овочі найкраще в сонячній ділянці з пухким ґрунтом. На сирих місцях й низинах, де постійно є волога, кабачки будуть гнити й погано рости, тому ці ділянки рекомендовано уникати.

Садити овочі варто на тих грядках, де попереднього року росли капуста, картопля, часник чи цибуля.



Поради, які допоможуть кабачкам швидко вирости / Фото Pexels

Як підготувати ґрунт

Перед тим, як братися за посадку кабачків, треба обов’язково підготувати ґрунт. Городники радять для теплого урожаю додати гній, щоб підвищити температуру ґрунту. Завдяки цьому кабачки вдасться отримати на 2 – 3 тижні раніше.

До речі. Оновлення старого ґрунту навесні важливе для підготовки до нового вегетаційного періоду. Як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Кабачки не варто садити занадто густо. Між рослинами має бути 70 сантиметрів, щоб листя мало достатньо місця для циркуляції повітря. Окрім того, це допоможе запобігти захворюванням, таким як грибкові інфекції.

Часом так буває, що після цвітіння кабачки не дають плодів. У такому випадку потрібно допомогти запиленню. Можна просто скористатися пензликом для перенесення пилку з чоловічих квіток на жіночі. Городники також радять розмістити на ділянці кріп та базилік, які приваблюють комах.