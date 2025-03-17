Никогда так не делайте: почему нельзя на себе зашивать одежду

Иногда порванная вещь не откладывается нами, а зашивается сразу на себе. Еще в древности люди верили в то, что так делать нельзя, поскольку это является плохой приметой.

Когда-то еще наши бабушки говорили, что нельзя шить одежду на себе или пришивать пуговицы, поскольку таким образом можно зашить память, пишет 24 Канал. Большинство людей отказываются в это верить, однако если нарушить эту примету, то в определенный момент можно где-то забыть важную вещь или даже мелочь, которая приведет к слезам.

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Почему нельзя шить одежду на себе

По народным приметам, если зашить одежду на себе, то в жизнь можно привлечь несчастье. Это может касаться личных отношений или благосостояния в целом. В определенных культурах верят, что если человек зашивает на себе одежду, то автоматически зашивает свое счастье, блокируя путь к успеху и благополучию.



Никогда не надо на себе зашивать одежду / Фото Pexels

Кроме того, зашивание на себе может истощить энергию человека и сделать его уязвимым к болезням и неприятностям. Следует обратить внимание на то, что категорически нельзя зашивать одежду на себе перед дорого, поскольку это может привести к плохим последствиям в дороге.

Существует много народных примет, которые предостерегают от шитья вечером, поскольку это может привести к финансовым проблемам и неприятностям. Больше читайте в нашем материале.

Нельзя зашивать на себе вещи женщинам в браке, поскольку такое действие приведет к ухудшению их семейной жизни, а с мужем начнут возникать постоянные споры. Не стоит брать иголку с ниткой беременной женщине, чтобы не навредить ребенку. По приметам, если шить или зашивать на себе одежду во время беременности, то это приведет к сложным родам.