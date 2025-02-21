Почему нельзя сажать березу возле дома: об этом обязательно нужно знать

Береза – это красивое, деликатное дерево, которое, казалось бы, может украсить любой двор. А впрочем, его все равно не советуют сажать на участке.

Экологи, специалисты по ландшафтному дизайну и эзотерики сошлись на одном – сажать березу возле дома точно не стоит. Оказывается, она может существенно и негативно повлиять на ваш участок, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя сажать сосну возле дома?

Первой причиной специалисты называют мощную корневую систему березы. И действительно, корни этого дерева могут разрастаться не только вглубь, но и вширь, и так достигает значительных размеров. Если посадить березу слишком близко к дому, оно может повредить фундамент дома – это приведет к трещинам в стенах, а также к повреждению дренажных и канализационных систем.

Кроме того, береза очень сильно любит полив и влагу, а потому потребляет очень большое количество воды из почвы. А это значит, что соседние растения все время будут страдать от недостатка полива, и есть значительный риск, что земля возле дерева быстро истощится.

А если возле дома уже есть проблемы с уровнем грунтовых вод, то береза может даже ухудшить ситуацию. Но даже это – не последняя причина, почему березу не стоит сажать во дворе. Это дерево сбрасывает большое количество листьев, веточек и сережек, особенно осенью. Приготовьтесь к тому, что территорию придется убирать значительно чаще, а листья будут накапливаться в водосточных системах или на крыше дома.

А если у вас есть еще и аллергия на пыльцу, тогда береза и вообще под запретом – во время цветения пыльцы стоит ожидать немало.



Береза может повредить фундамент и землю / Фото Pexels

Какие есть приметы о березе возле дома?

Береза во дворе частного дома – это далеко не лучшая примета, и народные поверья даже запрещают высаживать это дерево неподалеку от жилья. В частности, предки верили, что в стволе березы живут духи, которые могут быть и злыми, и добрыми.

Но береза хорошо подходит для того, чтобы высадить ее за воротами – там дерево вроде бы будет охранять вход во двор от различной нечисти и негативной энергетики.

А также существует и другая версия, с которой связаны негативные приметы о березе. Дерево вроде бы может стать убежищем для души человека, погибшего насильственной смертью. Предки даже верили, что поникшие ветви березы символизируют тоску и горе, а березовый сок – это кровь умершего.

Считается, что береза возле дома предвещает печальную, меланхоличную жизнь людям, которые в нем живут. А женщинам она еще и может предвещать отсутствие любви и согласия в отношениях. Также приметами запрещалось касаться наростов на берегу – вроде бы они образуются от негатива, накапливающегося возле дерева. А если коснуться их, то весь он перейдет на человека.