Елку возле дома сажать нельзя: единицы знают ответ: единицы знают ответ

Мало кто знает, но елку возле дома не совсем рекомендовано сажать. По народным приметам от этой идеи стоит отказаться. С профессиональной точки зрения посаженная елка возле дома тоже имеет значительные минусы.

Елочное дерево очень красивое и украшает каждый дом ежегодно в период новогодне-рождественских праздников, пишет 24 Канал. Впрочем, считается, что у елки плохая энергетика. Ей стоит расти только в лесу, а не во дворе.

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Почему нельзя сажать елку

Целители и знахари говорят, что елка способна забирать у человека энергию и накапливать головную боль. Эта негативная энергия на елке находится на кончиках острых иголочек.

Старожилы когда-то запрещали сажать елки молодым девушкам, поскольку по поверью она не сможет выйти замуж и родить ребенка. В народе бытует мнение, что после посаженной елки человека преследуют неудачи и одиночество. Говорят, что в семье, где во дворе посажена елка, могут быть проблемы с мужчинами – ссоры, разводы и измены.



Елку возле дома сажать нельзя / Фото Pexels

Гробы когда-то делали из хвойных деревьев, а ветвями устилали последний путь умершего человека из дома до кладбища. Есть поверье, что если елка вырастет выше дома, то кого-то из членов семьи ждет преждевременная смерть.

С практической точки зрения, елку нельзя сажать вблизи дома, поскольку ее корни могут разрушить фундамент. Кроме того, они сильно разрастаются и создают густую тень. Именно поэтому рядом с елкой не растут другие растения.