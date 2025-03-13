Можно ли возле дома сажать сирень: неожиданное значение растения в приметах

Сирень – это один из любимых цветущих кустарников многих людей, и его сезон наступит уже довольно скоро. И поэтому многие интересуются, можно ли высаживать ее возле дома.

О сирени издавна существует много примет и суеверий – одна из наиболее распространенных гласит, что если съесть цветочек сирени, что будет иметь пять лепестков, исполнится самое заветное желание, сообщает 24 Канал.

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Можно ли сажать сирень возле дома?

Несмотря на то, что сирень – это очень красивое растение, что может порадовать и тенью, и яркими цветами, и ароматом, сажать его прямо возле дома не советуют. Существует мнение, что сирень – это несчастливое растение, и к дому она привлекает несчастливую энергию, а также может приводить к ссорам и конфликтам в семье.

Но также есть и более логичное объяснение запрета: этот кустарник имеет удивительно мощную корневую систему. Если вы высадите сирень слишком близко к дому, со временем корни могут повредить его фундамент. Кроме того, учитывайте также и то, что сирень – это достаточно большое растение, поэтому ему нужно пространство для роста. А также она может затенять окна или закрывать вход.



Сирень имеет очень мощные корни / Фото Pexels

Другая причина, по которой садоводы стараются не сажать сирень возле дома, заключается в том, что кустарник привлекает немало насекомых – в том числе пчел и ос. Первые очень полезны, но иметь их прямо возле дома все еще хочет немного людей.

Также учитывайте то, что цветение сирени, хоть и выглядит невероятно красиво, и все же длится совсем недолго – всего несколько недель в году. Поэтому сажать сирень возле дома – не слишком удачная идея.

Но сирень – это не единственное растение, которое не советуют сажать возле дома. Ранее мы рассказывали, почему нельзя сажать возле дома ель.

Где посадить сирень?

Впрочем, это не значит, что сирени вообще не место на вашем участке! На самом деле растение может принести немало пользы дому, если посадить ее на меже или в саду. Приметы утверждают, что там сирень может стать естественным оберегом дома от темных сил и различной негативной энергетики.

Белые сорта дарят жителям участка комфорт и гармонию, а фиолетовые кусты помогают реализовать потенциал, раскрывают таланты в человеке и приносят вдохновение.

Кстати, цветочные композиции из веточек сирени имеют такие же свойства, что и куст: оберегают, защищают и обновляют. Впрочем, считается, что букет белой сирени не стоит держать дома, особенно незамужним девушкам: он вроде мешает им выйти замуж.