Почему нельзя сажать тую возле дома: об этой примете знают не все
- Посадка туи возле дома может привести к обеднению почвы и ассоциируется с негативными приметами, включая связанность с потусторонними силами.
- Практические причины избегать посадки туи рядом с домом включают риск повреждения фундамента и возможность переноса болезней, таких как ржавчина.
Туи –это красивые декоративные деревья, которые довольно часто высаживают во дворе. Вот только народные приметы утверждают, что делать так точно не стоит. Оказывается, это может привести к нескольким неожиданным последствиям.
Многие хотят, чтобы двор выглядел необычно и зелено – независимо от времени года, сообщает 24 Канал. И туи во дворе могут обеспечить и то, и то – вот только народные приметы утверждают, что сажать во дворе их не стоит.
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Можно ли сажать тую возле дома?
Огородники с опытом убеждены, что туя – это не лучшее дерево для двора. Многие считают, что место этому растению на клумбах, в городских парках, но не на дачном участке. И есть несколько причин, почему советуют воздержаться от его посадки.
В частности, она забирает достаточно много питательных веществ из почвы, и поэтому может обеднить ее. Кроме того, дерево связывают с потусторонними силами и неприятностями.
Прежде всего, часто тую называют деревом смерти – из-за того, что она всегда зеленая и неприхотлива в уходе, тую часто сажают на кладбищах, и поэтому с деревом вызывают негативные ассоциации.
Туя связана со многими приметами / Фото Pexels
Кроме того, существует поверье о том, что туя может забирать жизненные силы людей, живущих в доме – и вроде бы если дерево завянет, то это принесет болезнь человеку, который его посадил. Кроме того, существует примета и о том, что если туя перерастет окна дома, тогда девушки, живущих в нем, не выйдут замуж.
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Впрочем, есть и несколько практических причин, почему надо с осторожностью отнестись к посадке туи. Прежде всего, немало хвойных деревьев, и туя также, могут быть переносчиками ржавчины – и поэтому вы рискуете оставить весь свой участок без урожая. Кроме того, если посадить дерево слишком близко к дому, его корни могут повредить фундамент.