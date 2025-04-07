Зачем по участку разбрасывать апельсиновые корки: это может удивить

Апельсины являются полезным фруктом, которые любят большинство людей за то, что он богат витамином С. Впрочем, отходы после цитрусовых выбрасывать не стоит, поскольку апельсиновая кожура может стать отличным удобрением для сада.

Садоводы все чаще находит "вторую жизнь" для многих отводов, которые действительно являются полезными на огороде, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Мы уже ранее рассказывали о полезных свойствах кожуры от картофеля, впрочем кожура от апельсина также является прекрасным удобрением.

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Как использовать кожуру апельсина

Апельсиновая кожура является прекрасным природным компостным материалом, который может обогатить почву. Во фрукте содержатся калий, фосфор и азот, поэтому эти питательные вещества определенной долей есть на кожуре также.

Кожуру от апельсина надо порезать и высушить. Перед поливом растений, кожуры добавьте в компост или просто посыпьте ими растения.

Что интересно, апельсиновая кожура способна отпугнуть насекомых из сада, поскольку действует на муравьев как природный репеллент. Апельсиновые кожуры имеют для муравьев очень сильный и резкий запах, поэтому насекомые будут держаться от грядки как можно дальше.



Кожуру апельсина не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Остатки апельсиновой кожуры можно использовать как биологически разлагаемый посевной материал. Мелко порезанную кожуру добавляйте к рассаде. Это поможет усилить рост растения благодаря питательным веществам.

Также хозяйки советуют использовать апельсиновые корки как удобрение для комнатных растений. Подходит кожура для монстеры, плюща, папоротника, азалии, бегонии, санвевьерии, фиалки и гардении. Кожуру можно добавлять прямо в горшок, или высушить ее, измельчить в порошок и засыпать почвой сверху.

Кроме того, можно воспользоваться еще и удобрением на основе апельсиновой кожуры, банановой кожуры и кофейной гущи. Все нужно взять в одинаковых пропорциях и добавить несколько щепоток гущи. Все нужно перебить в блендере и добавлять эту подкормку к растениям.