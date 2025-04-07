Навіщо по ділянці розкидати апельсинові шкірки: це може здивувати

Апельсини є корисним фруктом, які люблять більшість людей за те, що він багатий на вітамін С. Втім, відходи після цитрусових викидати не варто, оскільки апельсинова шкірка може стати чудовим добривом для саду.

Садівники все частіше знаходить "друге життя" для багатьох відводів, які справді є помічними на городі, пише 24 Канал з посиланням на Express. Ми вже раніше розповідали про корисні властивості шкірки від картоплі, втім шкірка від апельсина також є чудовим добривом.

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Як використовувати шкірку апельсина

Апельсинова шкірка є чудовим природним компостним матеріалом, який може збагатити ґрунт. У фрукті містяться калій, фосфор та азот, тож ці поживні речовини певною часткою є на шкірці також.

Шкірки від апельсина треба порізати й висушити. Перед поливанням рослин, шкірки додайте у компост чи просто посипте ними рослини.

Що цікаво, апельсинова шкірка здатна відлякати комах з саду, оскільки діє на мурах як природний репелент. Апельсинові шкірки мають для мурах дуже сильний та різкий запах, тому комахи будуть триматися від грядки якомога далі.



Шкірку апельсина не варто викидати / Фото Pexels

Залишки апельсинової шкірки можна використовувати як біологічно розкладний посівний матеріал. Дрібно порізану шкірку додавайте до розсади. Це допоможе посилити ріст рослини завдяки поживним речовинам.

Також господині радять використовувати апельсинові шкірки як добриво для кімнатних рослин. Підходить шкірка для монстери, плюща, папороті, азалії, бегонії, санвев’єрії, фіалки та гарденії. Шкірки можна додавати прямо в горщик, або ж висушити її, подрібнити в порошок та засипати ґрунтом зверху.

Окрім того, можна скористуватися ще й добривом на основі апельсинової шкірки, бананової шкірки та кавової гущі. Все потрібно взяти в однакових пропорціях й додати кілька дрібок гущі. Все потрібно перебити в блендері й додавати це підживлення до рослин.