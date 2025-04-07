Якщо у вас є проблеми з тим, аби зберегти свої рослини живими, навіть якщо вони витривалі та не потребують особливого догляду, уся справа може бути у поливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Коли поливати рослини на відкритому повітрі?

Якщо ви маєте свою ділянку, тоді у вас точно є чимало справ і, скоріш за все, ви поливаєте рослини саме тоді, коли у вас з'явиться вільна хвилинка на це. Втім, експерти попереджають, що це не найкращий підхід.

Зокрема, є один час дня, коли полив проводити не варто, особливо влітку – і це день. Якщо ви поллєте рослини в спеку, коли ваша рослина перебуває на сонці, ви побачите, що чимала частина води випаровується ще до того, як зуміє досягти коренів вашої рослини.

До речі, навесні потрібно подбати не тільки про полив рослин, а й про догляд за городом в цілому. Раніше ми вже розповідали, що можна посадити на ділянці, аби на ній більше не росли бур'яни.

А якщо краплі води ще й потраплять на листя, ви маєте усі шанси спалити його. Тож ваша рослина від такого поливу зовсім не отримає користі. Натомість існує і майже ідеальний час для поливу – рано вранці, коли рослини починають активно всмоктувати воду через коріння, але коли ще досить прохолодно, аби водна не випаровувалася.

А ось вечірній полив може також нашкодити вашій рослині – перед настанням ночі вона вже не всмоктує вологу так активно, а ґрунт не встигає просохнути. Так ви можете створити сприятливе середовище для розвитку грибків, а також потенційно призвести до гниття коренів.



Рослини не можна поливати в розпал спеки / Фото Pexels

Коли поливати кімнатні рослини?

Насправді не існує такого поняття, як графік поливу кімнатних рослин, адже часові рамки можуть суттєво змінюватися залежно від умов, у які потрапляють рослини – наприклад, від світла, температури та вологості.

Наприклад, якщо ви помітили, що за кілька днів ґрунт під вашою рослиною ще не просох повністю, доливати більше води не варто. А ось якщо листя у вашої рослини почало в'янути, варто її зволожити, навіть якщо день поливу ще не настав.

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Та для кімнатних рослин час доби для поливу не такий важливий, тож ви можете поливати їх тоді, коли вам зручно. Та все ж краще не робити цього у розпал спеки.