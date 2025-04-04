З приходом теплих днів починає проростати не тільки насіння корисних культур на городі, але й бур'яни. І як би ви не боролися з ними, вони все одно повертаються знову і знову, повідомляє 24 Канал. Втім, якщо ви висадите всього кілька рослин, їх може стати значно менше.

Цікаво Ці культури можна висадити у відкритий ґрунт вже у квітні: вони не бояться холодів

Що посіяти, щоб у саду не було бур'янів?

Ґрунтопокривні рослини дуже часто використовуються садівниками для придушення росту бур'янів. Окрім того, вони також можуть стати захисним шаром для збереження вологи та поживних речовин у ґрунті. І з огляду на ці переваги, варто замислитися над тим, аби посадити кілька таких рослин і у себе в саду та на городі.

Найчастіше радять садити бруннеру великолисту, відому також під назвою незабудочник. Цей багаторічник – одна з найкращих ґрунтопокривних рослин. Вона неймовірно витривала, легко поширюється та може процвітати на будь-яких садових грядках.



Деякі рослини можуть зупинити ріст бур'янів / Фото Pexels

І вона постійно цвіте протягом кількох місяців – із середини березня до середини травня.

Окрім того, вона має ще кілька важливих переваг – витісняє бур'яни, утримує вологу в ґрунті та може навіть боротися з його ерозією. Добре ростиме ця рослина на родючому ґрунті, багатому на гумус, але добре дренованому. Перед посадкою варто переконатися що ґрунт не перенасичений вологою та не промерзлий.

До речі, часто на грядках надокучають не тільки бур'яни. Раніше ми вже розповідали, як можна швидко позбутися слимаків на городі.

Та є й інші квіти, які можуть вигнати бур'яни з вашого саду. І ось кілька найбільш популярних: