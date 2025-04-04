С приходом теплых дней начинают прорастать не только семена полезных культур на огороде, но и сорняки. И как бы вы не боролись с ними, они все равно возвращаются снова и снова, сообщает 24 Канал. Впрочем, если вы высадите всего несколько растений, их может стать значительно меньше.

Интересно Эти культуры можно высадить в открытый грунт уже в апреле: они не боятся холодов

Что посеять, чтобы в саду не было сорняков?

Почвопокровные растения очень часто используются садоводами для подавления роста сорняков. Кроме того, они также могут стать защитным слоем для сохранения влаги и питательных веществ в почве. И учитывая эти преимущества, стоит задуматься над тем, чтобы посадить несколько таких растений и у себя в саду и на огороде.

Чаще всего советуют сажать бруннеру крупнолистную, известную также под названием незабудочник. Этот многолетник – одно из лучших почвопокровных растений. Она невероятно вынослива, легко распространяется и может процветать на любых садовых грядках.



Некоторые растения могут остановить рост сорняков / Фото Pexels

И она постоянно цветет в течение нескольких месяцев – с середины марта до середины мая.

Кроме того, она имеет еще несколько важных преимуществ – вытесняет сорняки, удерживает влагу в почве и может даже бороться с ее эрозией. Хорошо будет расти это растение на плодородной почве, богатой гумусом, но хорошо дренированной. Перед посадкой стоит убедиться, что почва не перенасыщена влагой и не промерзла.

Кстати, часто на грядках надоедают не только сорняки. Ранее мы уже рассказывали, как можно быстро избавиться от слизней на огороде.

Но есть и другие цветы, которые могут выгнать сорняки из вашего сада. И вот несколько наиболее популярных: