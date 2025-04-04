С приходом теплых дней начинают прорастать не только семена полезных культур на огороде, но и сорняки. И как бы вы не боролись с ними, они все равно возвращаются снова и снова, сообщает 24 Канал. Впрочем, если вы высадите всего несколько растений, их может стать значительно меньше.
Интересно Эти культуры можно высадить в открытый грунт уже в апреле: они не боятся холодов
Что посеять, чтобы в саду не было сорняков?
Почвопокровные растения очень часто используются садоводами для подавления роста сорняков. Кроме того, они также могут стать защитным слоем для сохранения влаги и питательных веществ в почве. И учитывая эти преимущества, стоит задуматься над тем, чтобы посадить несколько таких растений и у себя в саду и на огороде.
Чаще всего советуют сажать бруннеру крупнолистную, известную также под названием незабудочник. Этот многолетник – одно из лучших почвопокровных растений. Она невероятно вынослива, легко распространяется и может процветать на любых садовых грядках.
Некоторые растения могут остановить рост сорняков / Фото Pexels
И она постоянно цветет в течение нескольких месяцев – с середины марта до середины мая.
Кроме того, она имеет еще несколько важных преимуществ – вытесняет сорняки, удерживает влагу в почве и может даже бороться с ее эрозией. Хорошо будет расти это растение на плодородной почве, богатой гумусом, но хорошо дренированной. Перед посадкой стоит убедиться, что почва не перенасыщена влагой и не промерзла.
Кстати, часто на грядках надоедают не только сорняки. Ранее мы уже рассказывали, как можно быстро избавиться от слизней на огороде.
Но есть и другие цветы, которые могут выгнать сорняки из вашего сада. И вот несколько наиболее популярных:
- хоста;
- барвинок;
- дицентра;
- очиток едкий;
- ландыш;
- папоротник;
- герань;
- манжетка;
- вербейник;
- глухая крапива.