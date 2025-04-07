Если у вас есть проблемы с тем, чтобы сохранить свои растения живыми, даже если они выносливые и не требуют особого ухода, все дело может быть в поливе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Когда поливать растения на открытом воздухе?

Если вы имеете свой участок, тогда у вас точно есть немало дел и, скорее всего, вы поливаете растения именно тогда, когда у вас появится свободная минутка на это. Впрочем, эксперты предупреждают, что это не лучший подход.

В частности, есть одно время дня, когда полив проводить не стоит, особенно летом – и это день. Если вы польете растения в жару, когда ваше растение находится на солнце, вы увидите, что немалая часть воды испаряется еще до того, как сумеет достичь корней вашего растения.

Кстати, весной нужно позаботиться не только о поливе растений, но и об уходе за огородом в целом. Ранее мы уже рассказывали, что можно посадить на участке, чтобы на нем больше не росли сорняки.

А если капли воды еще и попадут на листья, вы имеете все шансы сжечь его. Поэтому ваше растение от такого полива совсем не получит пользы. Зато существует и почти идеальное время для полива – рано утром, когда растения начинают активно всасывать воду через корни, но когда еще достаточно прохладно, чтобы водная не испарялась.

А вот вечерний полив может также навредить вашему растению – перед наступлением ночи оно уже не всасывает влагу так активно, а почва не успевает просохнуть. Так вы можете создать благоприятную среду для развития грибков, а также потенциально привести к гниению корней.



Растения нельзя поливать в разгар жары / Фото Pexels

Когда поливать комнатные растения?

На самом деле не существует такого понятия, как график полива комнатных растений, ведь временные рамки могут существенно меняться в зависимости от условий, в которые попадают растения – например, от света, температуры и влажности.

Например, если вы заметили, что за несколько дней почва под вашим растением еще не просохла полностью, доливать больше воды не стоит. А вот если листья у вашего растения начали вянуть, стоит его увлажнить, даже если день полива еще не наступил.

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Но для комнатных растений время суток для полива не так важен, поэтому вы можете поливать их тогда, когда вам удобно. И все же лучше не делать этого в разгар жары.