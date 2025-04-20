Пасху, которая была освящена в пасхальной корзине ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор, пишет 24 Канал.

Читайте также Зачем на Пасху красить яйца и биться ими: не все знают

Почему нельзя выбрасывать кулич

К пасхальному куличу люди относятся с особым уважением. Для христиан кулич является святыней. Священник благословил все продукты в корзине во время освяти, поэтому выбрасывать в помойку нельзя ничего освященного.

Во время нарезания кулич может крошиться, поэтому пищевые остатки нужно собрать в тарелку и после Пасхи закопать в том участке земли, где меньше всего ходят. Это можно сделать в саду или на огороде. В противном случае крошки от кулича можно отдать птицам или курам.



Освященный кулич запрещено выбрасывать / Фото Pexels

Именно поэтому очень важно рассчитать то количество куличей перед выпечкой, которое реально сможет съесть вся семья без остатка.

Какие есть традиции и обряды светлого праздника Пасхи – читайте в нашем материале.

Если куличей осталось немало, то в таком случае можно сделать сухари. Остатки выпечки нужно нарезать на квадратные кусочки и выложить на противень. Перед этим разогрейте духовку на 100 градусов и выключите, а в теплую духовку поставьте нарезанный кулич на противень и оставьте подсыхать. Затем эти сухарики можно будет есть с чаем или кофе или добавлять в салаты.