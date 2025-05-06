Никогда не переступайте человека: действие может привести к несчастью

В народных верованиях есть понятие, что переступать через человека нельзя, поскольку это приведет к беде. В такую примету верили наши предки, а некоторые до сих пор считают это актуальным.

В народе существует очень много примет, пишет 24 Канал. К примеру, очень известна примета о том, что нельзя переходить человека впереди с пустыми ведрами. Кроме того, есть еще одна примета, в которую большинство верит. Она заключается в том, что ни в коем случае нельзя переступать через человека.

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Почему нельзя переступать через человека

Говорят, что если переступить человека, то он перестанет расти. Это верование больше касается детей, поэтому родители и близкие против, чтобы детей кто-то переступал.

Также есть мнение о том, что энергетическое поле человека, который находится в горизонтальном положении достаточно уязвимое и незащищенное, поэтому переступание может привести к нарушению энергетического баланса.



Переступать человека нельзя / Фото Pexels

По примете, переступание через взрослого человека может привести к плохим последствиям, а именно – "укоротить" его жизненный путь. Говорят, что такое действие связано с символическим актом пересечения жизненной линии. Переступание может повлиять на судьбу человека и привести к несчастью или преждевременной смерти.

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Нельзя ни в коем случае переступать спящего человека. Считается, что во время сна душа покидает тело и путешествует по астральным пространствам. Переступая через спящего человека, мы рискуем разорвать эту связь души. По древним верованиям, во время сна душа человека уязвима, поэтому нельзя переступать, чтобы не лишить его положительной ауры и энергетики.