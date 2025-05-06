Ніколи не переступайте через людину: ця дія може призвести до нещастя

У народних віруваннях є поняття, що переступати через людину не можна, оскільки це призведе до біди. У таку прикмету вірили наші предки, а дехто досі вважає це актуальним.

У народі існує дуже багато прикмет, пише 24 Канал. До прикладу, дуже відомою є прикмета про те, що не можна переходити людину попереду з пустими відрами. Окрім того, є ще одна прикмета, в яку більшість вірить. Вона полягає в тому, що в жодному випадку не можна переступати через людину.

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Чому не можна переступати через людину

Кажуть, що якщо переступити людину, то вона перестане росте. Це вірування більше стосується дітей, тому батьки й близькі проти, щоб дітей хтось переступав.

Також є думка про те, що енергетичне поле людини, яка перебуває в горизонтальному положенні досить вразливе й незахищене, тому переступання може призвести до порушення енергетичного балансу.



Переступати людину не можна / Фото Pexels

За прикметою, переступання через дорослу людину може призвести до поганих наслідків, а саме – "вкоротити" її життєвий шлях. Кажуть, що така дія пов’язана із символічним актом перетинання життєвої лінії. Переступання може вплинути на долю людини й призвести до нещастя чи передчасної смерті.

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Не можна ні в якому разі переступати сплячу людину. Вважається, що під час сну душа залишає тіло й подорожує астральними просторами. Переступаючи через сплячу людину, ми ризикуємо розірвати цей зв’язок душі. За стародавніми віруваннями, під час сну душа людини вразлива, тому не можна переступати, щоб не позбавити її позитивної аури та енергетики.