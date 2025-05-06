Великдень вже минув, тому більшість могил чисті й прибрані, пише 24 Канал. Втім, у весняну пору часто виростає зайва трава чи бур’яни, які треба прибрати, а за місяць доведеться ретельно прибирати з сапою, щоб навести ідеальний порядок.

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Коли прибирати на цвинтарі у травні

Трійця чи Зелені свята, як кажуть у народі, у 2025 році припадає на неділю, 8 червня. Для того, щоб на цвинтарі було чисто та охайно, могили варто прибирати в останній тиждень травня – з 26 по 31 травня.

Загалом, ніякого правила, коли саме треба прибирати на цвинтарі – немає. Все залежить лише від вільного часу. За бажанням, можна прибрати на могилі в середині травня, а тоді прийти ще раз наприкінці. Таким чином можна полегшити роботу, оскільки за 2 тижні бур’янів виросте значно менше й поратися на кладовищі буде легше.



Прибирати на кладовищі треба в кінці травня / Фото Pexels

Пам’ятайте, що прибирати на цвинтарі можна від ранку й до заходу сонця. Краще не затримуйтеся на кладовищі після 20 години вечора. Ввечері не можна ні перебувати на цвинтарі, ні щось прибирати.

Також не слід забувати, що в жодному випадку не можна прибирати на кладовищі у неділю. У цей день не можна займатися ніякими хатніми справами й поратися на городі.

У неділю після церковного богослужіння можна прийти на могили близьких та родичів, запалити свічку чи принести свіжі квіти. До слова, чому не можна нести штучні квіти на кладовище ми розповіли в нашому матеріалі.