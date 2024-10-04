Кухонные ножи любых форм и размеров заслуживают правильного ухода. И знания о том, как правильно их использовать, мыть и хранить помогут вам поддерживать их в лучшей форме на протяжении лет, пишет CNET.

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Проскребаете нож в сторону по доске

Ножи предназначены только для резки в двух направлениях – вперед и назад, а не из стороны в сторону, поэтому старайтесь не использовать свои ножи для скрежетания. Это может быть почти инстинктом – собрать всю нарезанную пищу ножом, чтобы забросить ее в сковороду или кастрюлю, однако это движение может затупить инструмент и повредить его.

Использование любых досок, кроме пластиковых и деревянных

Существуют доски для нарезки, созданные из всех видов материалов, и многие из них неудобны для ножей. Каменные и мраморные доски могут быть хорошими для подачи, однако они могут навредить ножу и затупить его лезвие быстрее, чем что-либо другое.

Неопрятное хранение в ящике

Прежде всего, так вы можете пораниться, если просто потянетесь за ножом или чем-то другим, а наткнетесь на лезвие. Но, кроме того, так ваш нож начнет быстрее тупиться из-за того, что постоянно будет соприкасаться с другими инструментами в ящике.



Ножи нужно хранить правильно / Фото Pexels

Оставляете его в раковине

По многим причинам никогда нельзя мыть ножи в посудомоечной машине. Длительное воздействие горячей воды может повредить и ручку, и лезвие – из этих же соображений не стоит оставлять нож и в раковине. Как только он испачкается, попробуйте мыть его и откладывать на место хранения, предварительно высушив.

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В противном случае нож может стать чувствительным к ржавчине или коррозии.

Очистка грубой металлической губкой

Даже если на ноже сохранились какие-то сложные загрязнения, последнее, что вы хотите делать, так это чистить его жесткой губкой. Это может повредить поверхность ножа и испортить инструмент.