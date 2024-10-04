Кухонні ножі будь-яких форм та розмірів заслуговують на правильний догляд. І знання про те, як правильно їх використовувати, мити та зберігати допоможуть вам підтримувати їх у найкращій формі протягом років, пише CNET.

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Проскрібаєте ніж вбік по дошці

Ножі призначені тільки для різання у двох напрямках – вперед та назад, а не з боку в бік, тож намагайтеся не використовувати свої ножі для шкрябання. Це може бути майже інстинктом – зібрати усю нарізану їжу ножем, аби закинути її у пательню чи каструлю, проте цей рух може затупити інструмент та зашкодити йому.

Використання будь-яких дошок, крім пластикових та дерев'яних

Існують дошки для нарізання, створені з усіх видів матеріалів, та багато з них незручні для ножів. Кам'яні та мармурові дошки можуть бути гарними для подачі, проте вони можуть нашкодити ножу та затупити його лезо швидше, ніж будь-що інше.

Неохайне зберігання в ящику

Перш за все, так ви можете поранитися, якщо просто потягнетеся за ножем чи чимось іншим, а наштовхнетеся на лезо. Але, окрім того, так ваш ніж почне швидше тупитися через те, що постійно стикатиметься з іншими інструментами у ящику.



Ножі потрібно зберігати правильно / Фото Pexels

Залишаєте його в раковині

З багатьох причин ніколи не можна мити ножі у посудомийній машині. Тривалий вплив гарячої води може пошкодити і ручку, і лезо – з цих ж міркувань не варто залишати ніж і у раковині. Щойно він забрудниться, спробуйте мити його та відкладати на місце зберігання, попередньо висушивши.

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В іншому випадку ніж може стати чутливим до іржі чи корозії.

Очищення грубою металевою губкою

Навіть якщо на ножі збереглися якісь складні забруднення, останнє, що ви хочете робити, так це чистити його жорсткою губкою. Це може пошкодити поверхню ножа та зіпсувати інструмент.