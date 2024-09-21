Нет ничего лучше, чем начать читать новую книгу, или же окунуться в мир любимой. И недаром миллионы людей обожают чтение – ведь это не только увлекательно, но и очень полезно, пишет психолог сна Кэтрин Холл.

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Чтение может уменьшить стресс и успокоить мысли

Вы могли об этом и не догадываться, однако чтение всего 6 страниц книги может уменьшить стресс на 68%! Некоторые исследования показывают, что чтение имеет большее влияние на снижение стресса, чем многие другие популярные методы релаксации – например, прослушивания музыки или выпивания горячего чая.

И поскольку средняя скорость чтения составляет страницу в минуту, вам не придется даже тратить много времени для того, чтобы насладиться преимуществами от этого занятия.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чтение помогает быстрее заснуть

В среднем взрослым людям нужно от 10 до 20 минут на то, чтобы заснуть. Но многие люди имеют проблемы с засыпанием, и каждый вечер тратят на это значительно больше времени. Здесь пригодиться и может стать книга, ведь некоторые исследования показывают, что чтение книг перед сном нагоняет сонливость и помогает быстрее и лучше засыпать.

Впрочем, для этого нужно брать в руки обычные бумажные книги, ведь чтение с телефона может дать совершенно противоположный эффект и принести больше вреда, чем пользы.



Книга помогает заснуть / Фото Pexels

Чтение повышает когнитивные функции

Несмотря на то, что чтение – это приятное занятие, что приносит удовольствие – это также замечательное упражнение для мозга, что имеет подобный эффект к решению головоломки или кроссворда. Также это помогает улучшить память и повысить общую когнитивную функцию.