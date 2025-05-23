Вот почему ваши помидоры гибнут на грядке: 5 основных причин

Помидоры – это довольно популярная культура для выращивания на огороде. Впрочем, не всегда даже опытные огородники понимают, почему их кусты отказываются расти, а вместо этого медленно сохнут.

Свежие помидоры летом – это невероятно вкусно. Но для того, чтобы ими насладиться, сначала нужно уделить достаточно много времени уходу за этими капризными и прихотливыми кустами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Чрезмерный или недостаточный полив

Обеспечение достаточного количества воды для ваших помидоров – это ключ к здоровью растений. А вот недостаточный или чрезмерный полив могут привести к тому, что растения начнут погибать. Достаточно легко их случайно перелить или просто забыть увлажнить.

Обычно заметить, что помидорам нужен полив, можно по следующим признакам: увядание, пожелтение листьев и появление на них коричневых краев.

Вредители

Одна из наиболее распространенных причин гибели помидоров – это вредители. Если вы заметили дырки в листьях, липкие остатки на стеблях или плодах, обгрызенные части кустов или даже видимых насекомых – это знак, что нужно браться за обработки. Чаще всего помидоры поражает паутинный клещ, белокрылки или тля.

Вы можете собирать вредителей вручную, или же воспользоваться другими народными средствами. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от колорадского жука, который также довольно часто может поражать помидоры.



Помидоры могут погибнуть из-за вредителей / Фото Pexels

Грибок

Томаты являются растениями, что достаточно сильно подвержены грибкам, и именно это может стать еще одной причиной их гибели. Каждое грибковое заболевание имеет различные симптомы, и самыми распространенными признаками являются коричневые или черные пятна на листьях, пожелтение нижних листьев и внезапное их опадение.

Серьезные грибковые инфекции могут привести к пожелтению, что начинается с одной стороны растения или его листа, а тогда приводят к потемнению внутри ткани стебля.

Дефицит питательных веществ

Слишком малое количество калия и фосфора в почве могут привести не только к плохому урожаю, но и к слабости растения и пожелтение листьев. Дефицит питательных веществ на самом деле довольно редко приводит к полной гибели растения, но если его не устранить, урожая вы также не дождетесь.

Помидоры в этом вопросе достаточно прихотливы и требуют сбалансированной подкормки – поэтому лучше использовать специальное удобрение, богатое на азот, фосфор и калий.

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Плохие почвенные условия

Если ваши растения низкорослые и не дают плодов, это может быть связано с неподходящим грунтом. Очень часто плохой рост вызван дисбалансом, когда pH слишком низкий или высокий.