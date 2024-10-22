Многие люди каждый день понемногу разрушают свои дорогие пылесосы и даже не подозревают об этом. И если вы хотите избежать этого и убедиться, что с вашим пылесосом все будет в порядке, вы должны любой ценой избегать нескольких распространенных ошибок, пишет Real Simple.

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Вы используете его для уборки порошков

Если вы случайно рассыпали соль, соду или сахар, вашим первым инстинктом может быть включение пылесоса в розетку. Но это стало бы большой ошибкой, ведь это может просто сломать весь прибор.

Прежде всего, порошок с, например, соды, очень мелкий, и он может забить фильтр и другие части прибора. Во-вторых, некоторые порошки на самом деле могут повредить фильтры, поэтому лучше в таких случаях воспользоваться метлой.

Вы включаете его на влажном полу

Если что-то пролилось, и вы хотите использовать пылесос, чтобы убрать загрязнения – подумайте еще раз. Такое действие может привести к тому, что вам гораздо быстрее придется покупать новый прибор.

Вместо этого лучше использовать тряпку и подождать, пока пол просохнет, а уже тогда браться за пылесос.

Вы полностью заменили веник пылесосом

Конечно же, пылесос гораздо удобнее и быстрее, чем ручная уборка, но заменить им полностью веник все же невозможно. Прежде всего, нельзя допускать, чтобы внутрь прибора попадали крупные предметы: монеты, куски бумаги, обертки, пластик и тому подобное.

Для всего этого нужно пользоваться метлой, а в противном случае пылесос может сломаться гораздо быстрее, чем вы этого ожидаете.



Пылесос нуждается в уходе / Фото Pexels

Вы не моете и не заменяете фильтры

Будьте честными с собой – когда в последний раз вы чистили фильтр своего пылесоса? Возможно, именно в этом и заключается причина, почему он в последнее время работает не так хорошо, как раньше. Если вы хотите сохранить всасывающую силу пылесоса, нужно позаботиться о том, чтобы внутри прибор был также чистый и без грязи.

Вы не удаляете волосы с щетки

На щетке пылесоса точно накапливаются волосы – и после каждой уборки их нужно удалять и отправлять их в мусорное ведро. Но если этого не делать, это может привести к тому, что пылесос будет работать намного хуже.