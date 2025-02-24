Что делать, когда рассада желтеет: простой способ спасти ее

Если вы заметили, что листья у рассады начинают терять зеленый цвет, а вместо этого становятся желтыми, это может означать, что она имеет заболевание хлороз. И справиться с ним без дополнительных знаний не так просто.

Хлороз сначала приводит к тому, что листья растения начинают желтеть. Впрочем, всего за несколько дней или недель могут проявиться и другие симптомы – увядание листьев, а впоследствии и гибель рассады, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флористикс Инфо".

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Какие есть причины в пожелтении листьев рассады

Неинфекционный хлороз может начаться из-за ряда различных факторов, в частности:

Недостаток в почве элементов питания, отвечающих за образование хлорофилла, а именно магния, серы, железа и азота.

Высокий уровень щелочи в почве, из-за чего элементы, нужны для образования хлорофилла, становятся недоступными для растений.

Плохой дренаж, из-за чего корневая система постоянно мокнет.

Повреждение корневого растения из-за пересадки или пикировки.

Как бороться с хлорозом рассады?

Если хлороз вызван тем, что в почве не хватает питательных веществ, нужно посмотреть на рассаду и по ее виду определить, какого именно элемента не хватает. Если вы заметили, что желтеет межжилковое пространство верхних листьев – не хватает железа.

А вот если на молодых листьях желтеют только жилки, а остальные пластины остается зеленой, нужно внести сульфат аммония – то есть серу. Когда желтеют жилки на нижних листьях, растению не хватает азота – в таком случае для подкормки нужно использовать мочевину или другое азотное удобрение.



Спасти рассаду от пожелтения возможно / Фото Pexels

А вот если желтеет на старых листьях межжилковое пространство, нужно внести в почву сульфат магния.

Иногда, впрочем, листья могут желтеть даже несмотря на то, что в почве есть все элементы питания. И происходит это из-за того, что он стал слишком щелочным, и растения не могут усваивать из земли азот и железо. Тогда нужно провести кисление почвы: полейте растения под корень раствором азотной или ортофосфатной кислоты.

Другая причина пожелтения – переувлажнение растений. Здесь исправить ситуацию достаточно просто – нужно подсушивать почву, и уже через неделю или 10 дней вы заметите, что листья снова стали зелеными. Но для того, чтобы не допускать пожелтения, нужно не только научиться балансировать полив, но и выращивать растения в хорошо дренированной и рыхлой почве.

Если же корни были повреждены во время пересадки или пикировки, признаки пожелтения в конце концов могут исчезнуть сами, когда работа корневой системы восстановится. И для того, чтобы ускорить этот процесс, можно поливать растения во время пересадки раствором укоренителя.