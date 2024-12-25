Не все задумываются над тем, почему трещат деревья, пишет 24 Канал со ссылкой на Baza Drov. В зависимости от вида древесины и степени сушки, поленья могут почти не издавать акустического шума или трещать.

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Почему трещат деревья

Разные дрова могут "звучать" по-разному. Треск дров зависит от породы древесины. Сухой бук может гореть беззвучно, а сосна из-за высокой смолистости не только сильно трещит, но и стреляет искрами.

Причиной трещания дров может быть влажность. Даже сухие поленья, которые имеют небольшое количество жидкости, испаряясь начинают трещать при взаимодействии с высокой температурой. Именно поэтому сырая древесина начинает гореть потрескивая.



Дрова трещат из-за различных факторов / Фото Pexels

Такие характерные звуки треск происходят из-за пиролиза – процесс термического разложения. После образования на полене слоя угля жидкость в древесине начинает закипать и испаряться. Чтобы освободиться наружу, ей надо преодолеть слой древесного угля. Именно выход пара с разрывом древесных волокон звучит, потому что микровзрыв, которое мы называем треском.

Поленья могут трещать от своей толщины. Вода внутри них начинает расширяться и разрывать верхний слой угля. Треск появляется тогда, когда волокна разрываются в поперечном направлении, а древесина переходит в стадию интенсивного горения.

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Треск дров можно разделить на три вида. Постоянный шум возникает из-за кипения пара в процессе пиролиза. Испарение влаги вызывает треск. Тихое потрескивание – это непрерывный звук, причиной которого является разрыв волокон.

Когда дерево постоянно потрескивает – это признак того, что они начали интенсивно гореть. Эпизодический шум уже происходит в результате отслаивания чешуйчатого слоя оболочки полена.